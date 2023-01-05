فريق طبي ينقذ شاب عقب تعرضه لحادث بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن فريق طبي بمستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العُمر 16عاماً، بعد إصابته في حادث بنزيف شديد بالبطن، واشتباه كسر في قاع الجمجمة، وخلع في مفصل الحوض، بسبب حادث سير، وقدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى برج البرلس المركزي، على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الشاب المصاب.



اثناء اجراء العملية

وكان مستشفى برج البرلس المركزي، قد استقبل "ب.ن.ك"، 16 عاماً، عقب تعرضه حادث أليم أدى إلى وفاة أحد رفقائه، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة،و تبين إنه يُعانى من اشتباه كسر في قاع الجمجمة، ونزيف حاد في البطن، و خلع في مفصل الحوض، وتم دخوله إلى قسم العمليات بعد توفير الدم اللازم، والمستلزمات الطبية.

ونجح الفريق الطبي في السيطرة على النزيف الداخلي، واستئصال الطحال المتهتك، وعمل رد لمفصل الحوض المخلوع بواسطة أطباء العظام، ثم عاد إلى قسم العناية المركزة لتقديم العلاج اللازم له، والمتابعة المستمرة له من جميع الفرق الطبية المختلفة التي شملت «الجراحة العامة، والمخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، والأنف والأذن، والعظام»، حتى استعاد الشاب وعيه، و فاق من غيبوبته، ثم تم تحويله إلى قسم الداخلى لاستكمال العلاج، وخرج بعد استقرار حالته.



عملية انقاذ الشباب

والفريق الطبي المشارك في إنقاذ الشاب، الدكتور بسيوني عبد التواب، مدير المستشفي، والفريق الاطباء محمود أنور، ومحمد شلبي، وأحمد كساب، وفريق قسم الطوارئ، الدكتور محمود يونس، والدكتور منار عيد، وفريق قسم العمليات الدكتور محمد غانم استشارى الجراحة العامة، ومعاونيه الدكتور محمد ياسين، والدكتور عبدالله بركات، والدكتور وليد خليل، وفريق التخدير، الدكتور محمود شرابي، والدكتور السيد جامع.

وفريق قسم العناية برئاسة الدكتورة وفاء الكفراوى، والدكتورة محمود عبدالقادر، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتور محمود القصاص، والدكتور جمال البرانى، والدكتورة غادة أبو السعود، وبنك الدم الدكتورة صبرين عاشور والفنيين في بنك الدم، وقسم الصيدلة برئاسة الدكتور طاهر عمارة، لتوفير الأدوية اللازمة، وفريق تمريض الطوارئ والعمليات والعناية المركزة برئاسة زينب الحمراوى، وفريق الاشعة من أطباء وفنيين، وفريق الخدمات المعاونة من أفراد الأمن والعمالة.