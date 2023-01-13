عرض 3500 كرتونة تحيا مصر بمواد غذائية بنصف الثمن بمراكز الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن عرض 3500 كرتونة مواد غذائية بنصف الثمن مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين بمراكز "منيا القمح - بلبيس - أبو حماد - القرين"، وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية التي يمر بها المواطنون ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

أوضح المحافظ أن رؤساء مراكز "منيا القمح - بلبيس - أبو حماد - القرين"، بالتعاون مع القوات المسلحة قاموا أمس بعرض وبيع 3500 كرتونة تحيا مصر معبأة بمواد غذائية وبيعها للمواطنين بسعر 75 جنيها للكرتونة الواحدة حيث تحتوي كل كرتونه على" علبه سمن زنه 1 كجم ، 2 كجم سكر ،2 كجم مكرونة ، علبه صلصة، 1 كجم رز"، وتواجدت السيارات المحملة بالكراتين أمام مجالس المدن لتوزيعها علي المواطنين المتوافدين تحت إشراف ومتابعة نواب رؤساء المراكز للتأكد من حصول كل مواطن على كرتونة واحدة لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الاستفادة للجميع.

يذكر أن السيارات المحملة بكراتين تحيا مصر شهدت توافداً كبيراً من جموع المواطنين للإستفاده من الأسعار المخفضة لإعانتهم على ظروف الحياة الصعبة ومواجهة غلاء المعيشة،مثمنين دور الدولة في الإهتمام بالمواطن البسيط وتقديم السلع والمواد الغذائية لهم بأسعار مخفضة عن السوق.