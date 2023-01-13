حياة كريمة ببنى سويف.. معارض للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة فى ببا

بنى سويف- هانى فتحى

تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من معارض السلع الغذائية منخفضة السعر.

وقال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق والإعداد لإقامة 7 معارض لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، منها 6 معارض بقرى قمبش، وجزيرة ببا، صفط راشين، سدس، هليه، طنسا بني مالو، بالإضافة إلى سيارات مشروع المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتى توفرها مديرية التموين ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة التخفيف من أعباء المواطنين، من خلال إنشاء معارض للسلع الأساسية وشوادر اللحوم، بأسعار مناسبة للمستهلك، ومواصلة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.