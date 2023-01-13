طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار وسحب كثيفة تغطى سماء عروس البحر "فيديو وصور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الجو، مع هطول أمطار غزيرة متقطعة و انخفاض درجات الحرارة ، وانتشار للسحب التي تغطي سماء المحافظة.



ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



فيما أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على مواصلة رفع تراكمات المياه،حيث شهدتها عدة مناطق من أمطار غزيرة صباح اليوم أدت الي تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأشار إلي أنه من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن السادة المواطنين الي تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، علي مدار 24 ساعة.





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