"صحة الدقهلية" تحرر 131 محضرا وتنظم حملات للمرور على 13 منشأة طبية فى أسبوع

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 175منشأة، تبين أن منها 48 دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 131 محضراً، وسحب 98عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام 796 كيلو من أغذية متنوعة ، 204 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وشهد الأسبوع الماضي مرور لجنة من المديرية وفريق من مكتب مراقبة أغذية دكرنس، على أماكن تداول الأغذية حيث تم المرور على 13 منشأه غذائية، وتحرير 27 محضر جنحة صحية، ومنهم 3 محاضر غش تجاري لحيازة أغذية منتهيه الصلاحية، حيث تم ضبط نصف طن من الجبن الرومي منتهية الصلاحية لعدد 41 قرص زنة كل قرص 12.25 كيلو، بأجمالي وزن 502.25 كيلو، وتم التحفظ على الكميه الموجودة بموجب محضر ضبط وتشميعها بالشمع الاحمر لحين العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية، وكذلك ضبط عدد 13 جركن زيت طعام منتهى الصلاحية بكل جركن 20 لتر بإجمالي وزن 260 لتر وتحرير محضر ضبط بالكمية

والمرور على أحد محلات بيع الحواوشي وتلاحظ وجود كرتونه من اللحم المجمد منتهي الصلاحية انتاج ديسمبر 2021 صالح لمده عام معده للفرم للتوزيع على المواطنين في ارغفة الحواشي ، واعدام 50كيلو أغذية مختلفة الغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وكذلك ضبط عدد 13 جركن زيت طعام منتهى الصلاحيه بكل جركن 20 لتر باجمالى وزن 260 لتر وتحرير محضر ضبط بالكمية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين