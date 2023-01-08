مراقبة الأغذية الصحية تحرر 1731 محضرا وتعدم 21 طن مواد غذائية فاسدة بأسوان

وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحرير 1731 محضر جنحة صحية للمخالفين بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 21 طنا و 275 كجم مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، بجانب ضبط وإعدام 6 آلاف و 574 لترا من المواد الغذائية والمشروبات غير المطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى التوصية بغلق 396 منشأة مخالفة.

وأضاف إيهاب حنفى، أنه تم تحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات وعرضها على الجهات المختصة حيث أشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.