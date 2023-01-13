سقوط عاطل بعد ترويجه "الكيف الأبيض" بين عملائه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف متهم بالاتجا ر بالمواد المخدرة، عقب القبض عليه في الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بشقته، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وأضاف أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه لترويج المواد المخدرة بينهم.

وسقط المتهم في كمين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عدد من المتعاطين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.