رئيس جهاز العبور يقود حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة

كتب أحمد حسن

قاد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، حملات أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بالمدينة، وشدد على ضرورة عدم التهاون مع اى مخالفات بنائية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضدهم.

وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتصحيح اوضاع المخالفات تحت اشراف لجنة الغلق والازالة وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمباني مخالفة بالقطعة رقم (٣٩٠٠٠)مزارع عرابي.، لافتا إلى أنه تم ايقاف الاعمال الخاصة بالقطعة رقم (٩)بلوك (١١٠٠٢)منطقة الـ٨٠٠م بالحي الاول وتم التحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

كما تم تنفيذ قرار غلق وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٧)بلوك (١٤٠٥٢)بالحي السادس لاستغلال غرف السطح سكني.، لافتا إلى أنه تم تشكيل حملة اشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والامن بمعاونة شرطة المرافق واستهدفت الحملة كافة المحاور والطرق الرئيسية ومحيط السناتر والمساجد والميادين الكبري بالمدينة، حرصا من الجهاز علي القضاء علي كافة ظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والارصفة وتسبب اعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسي للمظهر الحضاري للمدينة.