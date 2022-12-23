اليوم السابع
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جهاز العبور يشن حملة أمنية لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:00 ص
جهاز العبور يشن حملة أمنية لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة
كتب أحمد حسن

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شن جهاز مدينة العبور، حملة أمنية، لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بشوارع المدينة.

وقال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتعديات وتصحيح اوضاع المخالفات تحت اشراف لجنة الغلق والازالة وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

واسفرت الحملة على، غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء لمحلات تعمل بدون ترخيص بالقطع ارقام " (١١&١٢)بلوك رقم (١٦٠٧٩)بالحي الخامس، وبلوك رقم (١٦٠٨٠)بالحي الخامس، و(٢٥&٢٦)بلوك رقم (١٦٠٨٧)بالحي الخامس.

 

وأوضح أنه تم ضبط مخزن مواد غذائيّة مخالف بالقطعة رقم (١٩) بلوك (١٨٠٧٠)بالحي التاسع، بالإضافة إلى أنه تم رفع كافة الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه العبور

ازاله المخالفات



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