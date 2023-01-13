تعرف على خطوات استخراج كارت الفلاح

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أهمية تفعيل كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين، وضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة، بحيث يصل الكارت إلى طالبه فى غضون خمسة عشر يوم على أقصى تقدير، حيث تعد منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" التى أطلقتها وزارة الزراعة إحدى المنظومات التى جاءت لحماية الفلاح والعمل على دعمه.

وفى التقرير التالى نتعرف على إجراءات استخراج كارت الفلاح..

‏‎1- الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.

‏‎2- سحب استمارة الحيازة الالكترونية بالمجان.

‏‎3- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح.

‏‎4- إحضار صورة للحائز تشمل كل المعلومات التى يحوزها سواء أراضى أو أو مشروعات إنتاج داجنة أو حيوانية أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.

‏‎5- عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصى.

‏‎6- لا يتم استخدام الكارت إلا لصاحبه فقط.