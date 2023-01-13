تعرف على أنشطة القومي للمرأة بالشرقية.. أبرزها التوعية والتمكين الاقتصادي

الشرقية - إيمان مهنى

استعرضت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ب الشرقية ،أنشطة ومجالات عمل الفرع خلال عام 2022 م ، مشيرة إلى أن الفرع قام بتنفيذ 195 دورة في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي استهدفت 6000 فتاة وسيدة وذلك لتمكين المرأة إقتصادياً وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها ، بالإضافة إلى تعاون المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي المصري لتنفيذ مشروع الإقراض والإدخار الرقمى ، والمُنفذ بـ (12 ) قرية والذي من خلاله تم التعاقد مع (٢٣ ) ميسرة وسيتم التعاقد مع أخريات في المرحلة الثانية ، حيث يهدف المشروع إلى خدمة (15000 ) سيدة بالقرى المستهدفة وتمكينهن إقتصادياً ودمجهن في المجتمع كعناصر فعالة ومنتجة وتقديم كافة خدمات التحول الرقمي لهن وتثقيفهن ماليا ومساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلي قيام الفرع بالتعاون مع البنك الزراعي المصري بتنفيذ 10 ندوات توعوية بقرى حياه كريمة بمركز الحسينية ، وذلك لنشر ثقافه الشمول المالي والترويج لمنتجات البنك الزراعي والتعريف بكيفية الحصول علي قروض ميسرة وبرنامج باب رزق واستخراج كروت ميزة للسيدات مجانا.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام بتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل عن شغل الخياميه وكيفية صناعه العرائس وحرف الزجاج المعشق – صناعه الصابون –الرسم على الزجاج وذلك بقرى الجمالية وشهداء بحر البقر 2 مركز الحسينية لتمكين المرأة اقتصادياً .

ولتمكين المرأة إجتماعياً، أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام بتنفيذ مبادرة تنمية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة وتنظيم عدد852 جلسة بمختلف قرى مركز الحسينية ، وكذلك إطلاق حملات المشورة الأسرية للتوعية بمبادرة تنمية الأسرة المصرية بالمحافظة حيث تم عمل ورشة عمل لتدريب الرائدات الريفيات وميسرات مشروع الإدخار والاقراض الرقمي والعاملين بالمديريات الخدمية المعنية علي برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام بالتعاون مع وحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف بالشرقية بعقد ندوة بعنوان مبادرة لتسكنوا إليها ، تناولت رسائل مبادرة تنمية الأسرة المصرية وجهود فرع المجلس في هذا الشأن ومنها،معايير اختيار الزوجة والزوج الصالح ، وتكريم الاسلام للمرأة ودور امهات المؤمنين ، وأهمية الإرشاد الأسري والكشف والمشورة للمقبلين علي الزواج ، وعدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وترشيد النفقات في الأفراح ، وضرورة التنسيق بين الوحدة وفرع المجلس في النصح والإرشاد للزوجين حفاظاً على الأسرة والأولاد ، بالإضافة إلى مشاركة فرع المجلس القومي للمرأة في حوار الأسرة المصرية بمقر نادى الصفوة بالعاشر من رمضان لبحث تغيرات المناخ والذي أطلقه الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية تحت رعاية محافظ الشرقية , كما تم عقد ندوات بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ودور المرأة المصرية في تقليل اثارها وعرض رؤية مصر2030 وانجازات الدولة في كافة المحاور الإستراتيجية .

وتطرقت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلي قيام الفرع بتنظيم حملات طرق الأبواب بقرى حياة كريمة تنفيذاً لمبادرة (احميها من الختان) حيث تم عقد عدد 2 حمله لطرق الابواب بعدد 26 قريه من قرى حياه كريمة استهدف 2700زيارة لتوعية 126183 رجل وسيدة وفتاه ، بالإضافة الي قيام الفرع بعمل حمله عن ختان الاناث بمراكز ( الزقازيق - الحسينيه – أوالد صقر – فاقوس –الابراهيميه – ديرب نجم ) استهدفت توعيه 77806 منهم 26621 سيدة و 15757 رجل و 35428 طفل .