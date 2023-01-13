إصابة رضيع بتسمم إثر تناوله عقاقير طبية بالخطأ فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى القرين المركزى بمحافظة الشرقية، الطفل" أسر س م" عام و10 شهور مقيم الهيصمية مصابا بحالة إعياء شديدة إثر تناوله عقاقير طبية بالمنزل بطريق الخطأ، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

في سياق منفصل، أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بدوران الكلية الجوية طريق بلبيس،وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

وفى سياق متصل أصيبت 6 فتيات وشابين من العمالية اليومية بمزارع الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل تنقلهم إلى المزارع،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة النجدة بوقوع حادث تصادم بمفارق التل - صينية القصاصين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية للعمل بمزارع مدينة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 عاملات وعاملان، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.