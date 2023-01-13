تدريب 40 من العاملين بمنطقة أهرامات الجيزة ضمن برنامج "سفراء السياحة"

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تدريب 40 من العاملين بمنطقة أهرامات الجيزة ما بين موظفى شباك تذاكر ومسئولى الأمن المدنى ومفتشى الآثار، ضمن برنامج "سفراء السياحة" الذى أطلقته الوزارة فى مارس 2020، ويتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر فى المواقع السياحية والأثرية والمتاحف، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى من العاملين بالقطاع السياحى والأثرى بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن التدريب تناول تعريف العاملين بمفهوم الانطباع الأول ومهارات التواصل الفعال مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية والمتاحف، مشيرة إلى أنه بانتهاء هذا التدريب يكون عدد العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية الذين تم تدريبهم من خلال برنامج " سفراء السياحة" بلغ أكثر من 1000 متدرب.

وأكد أشرف محى - مدير منطقة آثار الهرم على اهتمام الوزارة بتدريب وثقل مهارات الصفوف الأولى المتعاملة مع الزائر والتى تتسق مع الأهمية التاريخية للمناطق الأثرية بصفة عامة ومنطقة أهرامات الجيزة بصفة خاصة حيث تحتوى على هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

وقد تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع الدكتور باسم إبراهيم مدير الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار والذى أكد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى بالتوازى مع رفع كفاءة المناطق الأثرية وتطوير الخدمات المقدمة للزائر.

جدير بالذكر أن برنامج "سفراء السياحة " يتم تنفيذه تحت رعاية بنك الإسكندرية ويقوم بالتدريب مؤسسة “Rhythm Hospitality Training Agency” المتخصصة فى مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.