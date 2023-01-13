"مبادرات وورش عمل".. كيف يتم نشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين؟

كتب محمد أسعد

تعمل وزارة السياحة والآثار على رفع الوعى السياحى والأثرى بين مختلف فئات المجتمع، حيث تم إطلاق وتنظيم أكثر من 54 مبادرة وبرنامج توعوي استهدفوا ما يزيد عن 2024مواطن، متضمنة كافة شرائح المجتمع المصرى من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، والشباب، والأيتام، والسيدات، وذوي الهمم، وأصحاب الحرف التراثية، وغيرهم. وتنوعت الإجراءات والأنشطة التوعوية.

وتم تنظيم مبادرة "أنت تسأل وعالم الآثار يجيب" لطلاب المدارس، وتنظيم مجموعة من الزيارات إلى عدد من المواقع الأثرية والمتاحف للاطفال وذوي الهمم وكبار السن، وورشة رسوم متحركة للاطفال وانتاج فيلم صغير "الملك توت" ترجم لعدة لغات ولغة إشارة، وتنظيم عدد من المحاضرات Online.

كما تم تنظيم برنامج لعدد 60 سيدة معيلة بالتعاون مع متحف جاير أندرسون لتعليم حرفة النول، وتنظيم ندوات توعوية ومبادرات توعية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأهمية السياحة كأحد مصادر الدخل القومى – كيفية التعامل مع السائح – مقومات السياحة في مصر، وتنظيم رحلات تنشيطية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المحافظات المختلفة.

وأخيرًا تم إنتاج ونشر فيلم توعوى "سفير السياحة" بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للنشر.