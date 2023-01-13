اليوم السابع
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تحصين 368 ألف رأس ماشية وأغنام ولجان ميدانية لتقديم التحصينات بالمنوفية

الجمعة، 13 يناير 2023 11:35 ص
تحصين 368 ألف رأس ماشية وأغنام ولجان ميدانية لتقديم التحصينات بالمنوفية جانب من تحصين المواشي
المنوفية - محمود شاكر

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت 19 نوفمبر الماضى بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة، مشدداً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.
 
وأفاد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى أنه تم تحصين 368 ألفا و683 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة تجاوزت 98%، وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل  بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن .
 
وناشد مدير مديرية الطب البيطرى جموع المربيين بضرورة التجاوب والتعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.
 
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .
 
حملة تحصين المواشي (1)
حملة تحصين المواشي (1)

حملة تحصين المواشي (2)
حملة تحصين المواشي (2)

حملة تحصين المواشي (3)
حملة تحصين المواشي (3)
 
 
 
 
 
 
 

 


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