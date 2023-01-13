انخفاض أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

شهدت أسواق محافظة المنوفية انخفاضا فى الأسعار، ورصد "اليوم السابع"، خلال جولة فى إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 57 جنيها، وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب 55 جنيها، وكيلو البط البلدى 48 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 53 إلى 54 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى 57 جنيها، وجوز السمان 35 جنيها، وكيلو الوز 55 جنيها، البانية 120 جنيها.
وبلغ سعر الطماطم بين 5 إلى 6 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 6 إلى 8 جنيهات والكوسة 10 جنيهات إلى 11 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 7 إلى 10 جنيهات.
كما سجل سعر الباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة المانجا من 30 إلى 35 جنيها، التفاح من 20 إلى 25 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، والبرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.
ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.
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