تجاوزت 3 مليارات جنيه.. تعرف على أعمال تطوير قطاع الكهرباء فى سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، فخلال الثمانى سنوات الماضية تم إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة، وإنشاء خطوط نقل جديدة لتحسين الجهد والقضاء على مشاكل اﻻنقطاع الناتجة عن ضعف التيار.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات حول تطوير شبكة الكهرباء بمحافظة سوهاج، فى ظل اهتمام القيادة لسياسية بتطوير منظومة قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة تعرف عليها من خلال النقاط التالية.

1 - تطوير منظومة الكهرباء بمحافظة سوهاج بتكلفه تجاوزت الـ3 مليارات جنيه.

2 - عدد المشتركين بمحافظة سوهاج مليون و700 ألف مشترك.

3 - الحد الأقصى للأحمال بمحافظة سوهاج 818 ميجا وات.

4 - تطوير الشبكات بمبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه.

5 - فى مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى المستهدف تطوير شبكات الكهرباء لـ193 قرية بمحافظة سوهاج بـ7 مراكز لخدمة أكثر من 600 ألف مشترك.

6 - البدء فى التنفيذ الأعمال حياة كريمة لـ111 قرية، وتم الانتهاء من دراسة تطوير 42 قرية فى طهطا وأخميم للتنفيذ بالمرحلة الثانية للمشروع لخدمة 260 ألف مشترك.