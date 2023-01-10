محافظ سوهاج: توفير السلع بأسعار مخفضة بمنافذ في جميع المناطق

أحمد عبد الرحمن

كشف طارق الفقي، محافظ سوهاج، تفاصيل استعدادات معارض أهلاً رمضان في المحافظة؛ من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أن المنافذ متوفرة في جميع المناطق.

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن منافذ القوات المسلحة وصلت إلى 23 فرعًا بالمحافظة، وتم توفير معارض وشوادر للغرفة التجارية، بالتعاون مع القطاع الخاص، و27 سيارة ثلاجة لبيع اللحوم والدواجن المبردة.

وأضاف أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، تقوم بتوفير السلع بأسعار منضبطة، مؤكدًا طرح 3 طن أرز يوميًا في منافذ وطنية، وحتى الآن جميع السلع متوفرة، ولا يوجد مشكلة في نقص المطروح، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم تتراوح بين 170 جنيهًا و180 جنيهًا، وقبل شهر رمضان سيكون هناك وفرة في السكر.

وأوضح طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن هناك تفاوت في أسعار السلع، وتم العمل على ضبط الأسعار في الأسواق؛ من أجل خدمة المواطنين.

وعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لإقامة معارض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، واللواء أشرف نصحي رئيس جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ومملثي مباحث التموين، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.