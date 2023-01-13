وقال "تشن تساو"، الزميل الباحث في المعهد الوطني للسيطرة على الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - في مؤتمر صحفي بشأن الاستجابة لكوفيد-19، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إنه منذ شهر أكتوبر الماضي، كانت هناك 16 حالة إصابة محلية لمتحور "إكس بي بي" الفرعي من أوميكرون في الصين، مشيرًا إلى أن "إكس بي بي.5.1"، وهو سلالة فرعية من أوميكرون "إكس بي بي"، عزز القابلية للانتقال.



وأضاف أنه حتى 12 يناير الجاري، تم الإبلاغ عن إصابات بمتحور "إكس بي بي.5.1" فيما لا يقل عن 40 دولة ومنطقة حول العالم.



وأشار إلى أنه في الفترة بين أول ديسمبر 2022 و10 يناير من هذا العام، تم رصد ما مجموعه 19 سلالة فرعية من متحور أوميكرون في جميع أنحاء الصين، وتسود منها سلالتا "بي إيه 2.5" و"بي إف.7".