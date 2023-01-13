السيطرة على حريق بكابينة كهرباء على طريق ترعة الإسماعيلية فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بكابينة كهرباء على طريق ترعة الإسماعيلية – مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجاري إصلاح العطل بواسطة الفرق الفنية من كهرباء القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بكابينة كهرباء بطريق ترعة الإسماعيلية – مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بكابينة كهرباء بطريق ترعة الإسماعيلية – مسطرد دائرة القسم، وقام مسؤولي الكهرباء بفصل التيار الكهربائي والبدء في أعمال الإصلاح فور الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد لموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بالكابينة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.