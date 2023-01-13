السيطرة على حريق شقة بداخلها منتجات جلدية في المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة ، اندلاع حريق داخل شقة مخزن جلود بشارع مسجد عبد اللطيف ، دون حدوث إصابات بين المواطنين، والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقه بالدور الثاني بمنطقة المنشية، وعلى الفور توجهت سيارات الاطفاء والاسعاف والأجهزة التنفيذية لحى الجمرك إلى محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجرى قطع المرافق بالعقار محل الواقعة دون وجود اصابات لقاطنى العقار الذين غادروها فور اندلاع الحريق فى الشقة محل الواقعة حتي إنهاء أعمال تبريد الحريق .

حيث تبين من المعاينة الاولى نشوب الحريق فى شقة بالطابق الثاني تستخدم محزن للجلود ، دون أي إصابات بين السكان والمواطنين ، وتم إخماد الحريق بتواجد الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشآت.



جانب من السيطرة على الحريق (1)



جانب من السيطرة على الحريق (2)