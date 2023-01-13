الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (أبوحماد – أبوصوير) بنطاق محافظتى "الشرقية، الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية - الإسماعيلية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصرين إجرامين أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

ونجحت الجهود فى ضبط (عناصر تشكيل عصابى مكون من عدد 3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهم (عدد 40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام–عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,830,000) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.