اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه

الجمعة، 13 يناير 2023 07:49 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.8 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (أبوحماد – أبوصوير) بنطاق محافظتى "الشرقية، الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية - الإسماعيلية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصرين إجرامين أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

ونجحت الجهود فى ضبط (عناصر تشكيل عصابى مكون من عدد 3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهم (عدد 40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام–عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,830,000) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مخدرات

الداخلية

حوادث



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