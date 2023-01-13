الجيش الأوكرانى يشن هجمات مضادة فى بلدة سوليدار فى دونيتسك شرقى البلاد

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن اللواء الجوي 46 في الجيش الأوكرانى تصريحه في بيان على "تليجرام" بأنه "بعد عدة أيام من التراجع، أحرزنا تقدماً طفيفًا"، مشيراً إلى أنه تمت استعادة السيطرة على محطة السكة الحديد والمنجم في البلدة.



وشدد البيان على أن القوات الأوكرانية "تنتظر الدعم" في سوليدار شرقاً.