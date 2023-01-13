الجيش الأوكرانى يشن هجمات مضادة فى بلدة سوليدار فى دونيتسك شرقى البلاد

قال الجيش الأوكرانى، اليوم /الخميس/ إنه يقوم بشن هجمات مضادة فى بلدة سوليدار شرقاً في دونيتسك والتى تعرضت لقصف روسى مكثف مؤخراً.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن اللواء الجوي 46 في الجيش الأوكرانى تصريحه في بيان على "تليجرام" بأنه "بعد عدة أيام من التراجع، أحرزنا تقدماً طفيفًا"، مشيراً إلى أنه تمت استعادة السيطرة على محطة السكة الحديد والمنجم في البلدة.
وشدد البيان على أن القوات الأوكرانية "تنتظر الدعم" في سوليدار شرقاً.
يذكرأن، قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد جلسة، فى 17 يناير الجارى، حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.
وأضاف بوليانسكي- على قناته في تيلجرام- "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير.. ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس.
وأشار إلى أن روسيا ستعقد يوم 20 يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه سيتم خلال الجلسة تقديم وقائع وتقارير مرفقة بفيديو وصور.
وكان نائب رئيس مجلس الدوما الروسي سيرجي نيفيروف، الذي يترأس الوفد الروسي في اجتماع الجمعية العامة الثالث عشر، للجمعية البرلمانية الآسيوية دعا إلى توحيد الجهود لمنع وقوع كارثة نووية، قد تكون ناجمة عن قصف مسلحين أوكرانيين للبنية التحتية لمحطات الطاقة النووية.
وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال من الممكن أن تؤدي إلى مأساة كارثة نووية، مضيفا "أنه من المهم بالنسبة لنا، أن نفعل كل شيء لمنع مثل هذه الأحداث".
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