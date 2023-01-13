اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 09:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

خريطة معارض "أهلا رمضان" فى المنيا بتخفيضات تصل لـ30% على السلع

الجمعة، 13 يناير 2023 09:00 ص
خريطة معارض "أهلا رمضان" فى المنيا بتخفيضات تصل لـ30% على السلع الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد محافظة المنيا لافتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد معارض أهلا رمضان بمحافظة المنيا 9 معارض موزعة على الوحدات المحلية، فى العدوة، ومغاغة، سمالوط، أبو قرقاص، ملوى، ديرمواس، بتخفيضات من 20% إلى 30%.

وأضاف أنه تم افتتاح معرض ملوى ومعرضى أبو قرقاص وسمالوط، وكذلك العدوة ومغاغة، وسوف يتم عمل خيام لعرض السلع، موضحا أنه تخفيفا على المواطنين، ولضمان وصول السلع إلى المواطنين، سوف يتم فتح معارض فى 61 مجلسا قرويا على مستوى المحافظة، من خلال استغلال حجرة أو حجرتين داخل تلك الوحدات، حتى تصل السلع إلى كل المواطنين وتخفيفا على كاهل المواطن الذى لا يستطيع الوصول إلى المعارض الرئيسية بالمدن. 
 
يذكر أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ملوى هذا الأسبوع، وتتوالى افتتاح المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق. 

 


مديرية التموين

معارض اهلا رمضان

وزارة التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اهلا رمضان

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتفقد معرض "أهلاً رمضان" للاطمئنان على توافر جميع السلع ببنها

الخميس، 12 يناير 2023 11:28 ص

سيارات متنقلة لطرح السلع الغذائية فى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.. ومعارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها يوميًا للمواطنين.. و"التموين" تكثف ضخ المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والتخفيضات تصل إلى 30%

الخميس، 12 يناير 2023 08:00 ص

الدولة تحارب غلاء الأسعار.. افتتاح معرضين لـ"أهلا رمضان" بالقليوبية والتجهيز لافتتاح 5 أخرى.. المحافظ: تخفيض الأسعار يصل 30%.. ويكشف: يوجد 248 منفذ بيع ثابت ومتحرك و350 فرعا لـ"جمعيتى" و89 مجمعا استهلاكيا

الخميس، 12 يناير 2023 03:00 ص

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة المنيا الأسبوع المقبل بتخفيضات من 20 لـ30%

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة