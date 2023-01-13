خريطة معارض "أهلا رمضان" فى المنيا بتخفيضات تصل لـ30% على السلع

وأضاف أنه تم افتتاح معرض ملوى ومعرضى أبو قرقاص وسمالوط، وكذلك العدوة ومغاغة، وسوف يتم عمل خيام لعرض السلع، موضحا أنه تخفيفا على المواطنين، ولضمان وصول السلع إلى المواطنين، سوف يتم فتح معارض فى 61 مجلسا قرويا على مستوى المحافظة، من خلال استغلال حجرة أو حجرتين داخل تلك الوحدات، حتى تصل السلع إلى كل المواطنين وتخفيفا على كاهل المواطن الذى لا يستطيع الوصول إلى المعارض الرئيسية بالمدن.

يذكر أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ملوى هذا الأسبوع، وتتوالى افتتاح المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق.