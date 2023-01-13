خريطة معارض "أهلا رمضان" فى المنيا بتخفيضات تصل لـ30% على السلع

تستعد محافظة المنيا لافتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد معارض أهلا رمضان بمحافظة المنيا 9 معارض موزعة على الوحدات المحلية، فى العدوة، ومغاغة، سمالوط، أبو قرقاص، ملوى، ديرمواس، بتخفيضات من 20% إلى 30%.
وأضاف أنه تم افتتاح معرض ملوى ومعرضى أبو قرقاص وسمالوط، وكذلك العدوة ومغاغة، وسوف يتم عمل خيام لعرض السلع، موضحا أنه تخفيفا على المواطنين، ولضمان وصول السلع إلى المواطنين، سوف يتم فتح معارض فى 61 مجلسا قرويا على مستوى المحافظة، من خلال استغلال حجرة أو حجرتين داخل تلك الوحدات، حتى تصل السلع إلى كل المواطنين وتخفيفا على كاهل المواطن الذى لا يستطيع الوصول إلى المعارض الرئيسية بالمدن.
يذكر أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ملوى هذا الأسبوع، وتتوالى افتتاح المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق.
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