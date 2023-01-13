استقالة نائبة بلجيكية من البرلمان الأوروبى بسبب فضيحة فساد

فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبى ، البلجيكية ، مارى أرينا، بعد أن اتهمتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بالتورط في فضيحة فساد.

وقالت قناة RTBF البلجيكية ، إن أرينا أعلنت استقالتها بعد ساعات من اتهامها في التورط في قضية فساد، ورحب البرلمان الأوروبى بالاستقالة معتبر إياها أنها لحماية سمعتها وردا على الاتهامات التي توجهت لها من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن عن بدء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء البرلمان الاوروبى المتورطين في فضيحة الفساد، حيث أكدت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إنها اتخذت الخطوة بعد طلب من الشرطة البلجيكية.

واندلعت الفضيحة الشهر الماضي بعد اعتقال عضوة في البرلمان الأوروبي وثلاثة آخرين بتهم الفساد وغسيل الأموال.