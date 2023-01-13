اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 03:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة نائبة بلجيكية من البرلمان الأوروبى بسبب فضيحة فساد

الجمعة، 13 يناير 2023 02:38 م
استقالة نائبة بلجيكية من البرلمان الأوروبى بسبب فضيحة فساد البرلمان الاوروبى
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبى ، البلجيكية ، مارى أرينا، بعد أن اتهمتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بالتورط في فضيحة فساد.

وقالت قناة RTBF البلجيكية ، إن أرينا  أعلنت استقالتها بعد ساعات من اتهامها في التورط في قضية فساد، ورحب البرلمان الأوروبى بالاستقالة معتبر إياها أنها لحماية سمعتها وردا على الاتهامات التي توجهت لها من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن عن بدء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء البرلمان الاوروبى المتورطين في فضيحة الفساد، حيث أكدت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا إنها اتخذت الخطوة بعد طلب من الشرطة البلجيكية.

واندلعت الفضيحة الشهر الماضي بعد اعتقال عضوة في البرلمان الأوروبي وثلاثة آخرين بتهم الفساد وغسيل الأموال.

 


البرلمان الاوروبى

الاتحاد الاوروبى

قضية فساد

بلجيكا

الحصانة البرلمانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة