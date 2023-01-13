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استئصال ورم يزن 5 كيلوجرامات من رحم سيدة في «إهناسيا التخصصي» ببني سويف

الجمعة، 13 يناير 2023 03:02 م
استئصال ورم يزن 5 كيلوجرامات من رحم سيدة في «إهناسيا التخصصي» ببني سويف الورم
بنى سويف هانى فتحى

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نجح أطباء مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف في استئصال ورم ليفي يزن 5 كيلوجرامات من رحم سيدة في نهاية عقدها السادس، بعد أن حضرت إلى المستشفى، في حالة صحية سيئة وتعاني من آلام بالمعدة ومنطقة الرحم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.
 
استقبل مستشفى إهناسيا التخصصي لسيدة تُدعى «م . ت»، 57 عامًا، تقيم بقرية منشأة كساب بمركز إهناسيا، تعاني من آلام بمنطقة الرحم والبطن وحالتها الصحية غير مستقرة، وتم عرضها على استشاري امراض النساء والتوليد بالمستشفى، لإتخاذ الإجراء الطبي المناسب.
 
وبتشكيل فريق طبي ترأسه الدكتور جابر إمام، استشاري النساء بمستشفى إهناسيا التخصصي، جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات والسونار على السيدة، وتبين وجود «ورم ليفي» بحجم كبير يصل إلى 20 في 30 سم، وأقر الفريق الطبي إجراء عملية استئصال للورم.
 
وعقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة والفحوصات والتحاليل، جرى إدخال السيدة لغرفة العمليات في المستشفى وإجراء الجراحة، حيث تم استئصال الورم بنجاح، ونقل السيدة إلى قسم النساء للملاحظة والرعاية الصحية تحت إشراف أطباء المستشفى.
 
من جانبه قال الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن حالة السيدة جيدة وخرجت من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وجرى نقلها إلى قسم النساء تحت الملاحظة، وذلك عقب استئصال الورم بنجاح والذي وصل وزنه إلى 5 كيلوجرامات تقريبًا.

 


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