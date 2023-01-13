وذكر المجلس - حسبما أفادت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية - أنه تم تسجيل 5 قتلى في منطقة بيكول، و4 قتلى في زامبوانجا و4 في شمال مينداناو، علاوة على 3 قتلى في فيساياس الشرقية وقتيل في منطقة دافاو؛ مضيفا أن 7 أشخاص أصيبوا وفُقد شخصان آخران.

ومنذ الأسبوع الماضي، تسببت منخفضات جوية متتالية والرياح الموسمية الشمالية الشرقية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق واسعة في الفلبين، الأمر الذي أدى إلى تضرر عشرات الآلاف من الأسر وإجلاء حوالي 71 ألفا و442 شخصا إلى مراكز الإيواء المؤقتة، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بنحو 530 منزلا و31 طريقا و13 جسرا.

