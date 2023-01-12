وقال مسئولون محليون للصحفيين، إن موظفي مكتب المدينة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وفرق الإنقاذ من الشرطة المحلية ومكتب الحماية من الحرائق، قاموا بنقل السكان المتضررين من الفيضانات إلى مواقع الإجلاء فى مناطق أعلى.. حسبما ذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية.

ووفقا لموظفي الحد من مخاطر الكوارث، تم إنقاذ معظم سكان قرى ليمو-أوك وماليجايا ومالينيس وماتيباي وسينيجال في مدينة لاميتان من قراهم التي غمرتها الفيضانات.

وصرح عمدة مدينة لاميتان رودريك فوريجاي، اليوم الخميس، بأنه تم البدء في تزويد السكان النازحين بسبب الفيضانات بمواد الإغاثة.

واجتاحت الفيضانات، التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، 12 قرية في مدينة إيزابيلا، أمس الأربعاء، مما أجبر آلاف السكان على النزوح إلى مناطق آمنة.