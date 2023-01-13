أكثر من 1000 متسابق من حول العالم يشاركون بماراثون مصر الدولى بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إشارة بدء ماراثون الأقصر الدولي في دورته الثلاثون صباح يوم الجمعة 13 يناير 2023، بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر ، مساعد الوزير، والدكتور اشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للانشاءات الشبابية والرياضية، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

يقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وسط أجواء رائعة في أحضان المعالم الأثرية بالبر الغربي في الأقصر، شارك في المارثون أكثر من 1000 عداء من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن المهرجان له أهمية خاصة نظرا لمشاركة عدد كبير من العدائين بمختلف دول العالم، مما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر وارتفاع معدلاتها مرة أخرى إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على استعداد المحافظة لاستضافة كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلي تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.

وفى ختام الماراثون، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، العدائين الفائزين (رجال- سيدات).





1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(1)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(2)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(3)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(4)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(5)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(6)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(7)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(8)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(9)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(10)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(12)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(13)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(14)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(15)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(16)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(17)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(18)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(19)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(20)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(21)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(22)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(23)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(24)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(25)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(26)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(27)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(28)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(29)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(30)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(31)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(32)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(33)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(34)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(35)







1000-متسابق-من-حول-العالم-يشاركون-بماراثون-مصر-الدولى-بالأقصر-(36)



