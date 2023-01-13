ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بمحاضرات "بالعلم والعمل تنهض الأمم"

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، تقديم الأنشطة المتعددة للكبار والأطفال بقصور الثقافة المختلفة، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالدمقراط محاضرة بعنوان"بالعلم والعمل تنهض الأمم".

وأوضحت الدكتورة بسنت الصادق مسئولة المكتبة أهمية العلم والعمل ووسائل لتوضيح الإتقان فى العمل وأهمية العلم والعمل فى تحسين أوضاع الإنسان ومكانة العمل من العلم وعلاقة العمل بالعلم وبهم تبنى الأمم نهضتها، وبجانب ذلك عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "الأسباب الدافعة للعنف"، حيث أوضح الدكتور محمد حنفى، مفهوم العنف بشكل عام وصوره وأنواعه وأسبابه ودوافعه ومواجهة وعلاج المشكلة ودور القيادة السياسية فى مواجهة نبذ العنف.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الأخطاء الشائعة لتربية الأطفال وكيفية تجنبها" تحدث فيها سيد صدقى فهمى عن الطفولة ومفهومها واحتياجاتها والأخطاء الشائعة فى تربية الأطفال وأسبابها وكيفية تجنب هذه الأخطاء فى تربية الأطفال، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "مدرسة باوهاوس الفنية"، حيث أوضح الدكتور أحمد جمال عيد ما هى أصول مدرسة باوهاوس الفنية والعلاقة بين الفن الإبداعى والتوظيف الفني والنهضة وخطة التعليم في مدرسة باوهاوس الفنية، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية وإنشاد ديني للمنشد الشاعر يحيى بحر ألقى قصيدة بعنوان "يا غراما سكنت قلبى وكلى".

وأقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك لبراعم المكتبة أدارتها فاطمة ماهر، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة حكى قصة "القرية الفائزة" تأليف إيناس فوزي مكاوي ألقاها عادل محمد، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان "الغزال والصياد" سردتها ولاء أحمد، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد، نفذ المركز الحضري ورشة رسم حر تنفيذ نجوى النبوى.



بالعلم والعمل تنهض الأمم بمكتبة الديمقراط بالأقصر



ثقافة الأقصر تدعم الأطفال والكبار بمحاضرات العلم والعمل



جانب من المحاضرات الثقافية بالاقصر