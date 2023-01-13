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أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1850 جنيهًا للجرام

الجمعة، 13 يناير 2023 06:00 م
أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1850 جنيهًا للجرام ذهب
كتب هانى الحوتى

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شهد اليوم الجمعة 13-1-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1586 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022.
 
 

أسعار الذهب اليوم الجمعة .. عيار 21 يسجل 1850 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1586 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها،  وعيار 24 سجل 2114 جنيها، والجنيه الذهب 14800 جنيه.

 

الإحصاء: 42.8 مليار دولار صادرات مصرية فى أول 10 شهور من عام 2022

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23.3%.

 
تصدرت إسبانيا قائمة أعلى 10 دول استيرادًا من مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، بقيمة 3.1 مليار دولار، أعقبتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، تليها إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.
 
أما بالنسبة لأعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، جاء الغاز الطبيعي المسال في الصدارة بقيمة 7.9 مليار دولار، يليه الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار.

الإسكان: بدء التسجيل بالطرح الجديد لوحدات سكن ودار مصر وجنة يوم الأحد

يبدأ التسجيل في طرح 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر)، بعد غد الأحد 15 يناير الجاري، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويتم التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".
 
 
 
 

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