أسعار الذهب اليوم الجمعة .. عيار 21 يسجل 1850 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة 13 يناير 2023، وسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها للجرام في تداولات اليوم وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1586 جنيها.

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

وعيار 24 سجل 2114 جنيها.

والجنيه الذهب 14800 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً كشفت جولد بيليون في تقرير لها أن أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الخميس 12 يناير 2023، وجلت أسعار الذهب ارتفاع 1.22% إلى 1899.45 دولار خلال تداولات يوم الخميس، ويستمر تداول المعدن الثمين فوق مستوى الدعم البالغ 1880 دولار أمريكي وتظل الأسعار في مسارها الصاعد مع استمرار تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وأرجع تقرير جولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي هبوط التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 على تراجع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر انخفاض شهري له منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات، بنسبة 0.1% لهذا الشهر، تماشيا مع تقديرات المحللين، وهذا يعادل أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أبريل 2020.

وتابع تقرير جولد بيليون أن الأسواق تراقب تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث يكافح المسؤولون ضد التضخم الذي كان في ذروته الأعلى منذ 41 عاما، بدعم من مشاكل سلسلة التوريد، والحرب في أوكرانيا، وتريليونات التحفيز المالي والنقدي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأشارت gold Bullion، أن الهدوء في التضخم الذي يفتح الباب أمام توقعات خفض الفائدة ومن ثم تأثر الذهب وحصل على المزيد من الدعم وارتفاع أسعاره لهذه المستويات

واختتم التقرير أنه رغم تصريحات سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أنها تميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي، إلا أن السوق العالمي للذهب حقق هذه الارتفاعات في الأسعار.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ منذ بداية 2023 محليا وعالميا، فى ظل الأوضاع الحالية الاقتصادية والجيوسياسية حيث يعتبر الذهب ملاذ أمن للمستثمرين وأداه تحوط جيدة ، كما تأثر سوق الذهب بطرح شهادة ذات عائد 25% وشاهدنا تراجع سعر الذهب من 1820 إلى 1740 جنيها.