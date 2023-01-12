وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد أعمال الامتحانات داخل عدة لجان بمركز بلاط

أجرى الدكتور جمال حسن ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عدة جولات تفقدية لمتابعة اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدرسة بلاط الابتدائية المشتركة، وأطمأن على تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالعمل داخل لجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين، وناقش الطلاب حول وضوح الأسئلة والورقة الأمتحانية وعدم وجود اى غموض، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع لضمان سير العملية الامتحانية بكل انضباط ودقة وتوافر الشفافية والعدالة والمصداقية لأجل مصلحة الطالب.
كما تابع مدير التعليم بالمحافظة سير العمل بامتحانات الفصل الدراسى الأول بمدرسة مرزوق الإعدادية، وتابع مدى وضوح ورق الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات وسير العمل بكل هدوء ويسر، كما تابع أعمال الكنترول والتصحيح مؤكدا على مبدأ الشفافية والنزاهة وإعطاء كل طالب حقه.
وفى ختام جولته وجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمدرسة لما شهده من ظهور مزرعة المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف.
وفى سياق متصل ترأس، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل العام الدراسى 2022_2023 و تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .
وأكد الدكتور جمال ، على تجهيز نحو 299 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استهدفت طلاب صفوف النقل من الصف الرابع حتى الثانى الاعدادى للتعليم العام ، صفوف النقل بالتعليم الفنى ، مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد.
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