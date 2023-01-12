وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد أعمال الامتحانات داخل عدة لجان بمركز بلاط

كما تابع مدير التعليم بالمحافظة سير العمل بامتحانات الفصل الدراسى الأول بمدرسة مرزوق الإعدادية، وتابع مدى وضوح ورق الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات وسير العمل بكل هدوء ويسر، كما تابع أعمال الكنترول والتصحيح مؤكدا على مبدأ الشفافية والنزاهة وإعطاء كل طالب حقه.

وفى سياق متصل ترأس، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل العام الدراسى 2022_2023 و تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وأكد الدكتور جمال ، على تجهيز نحو 299 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استهدفت طلاب صفوف النقل من الصف الرابع حتى الثانى الاعدادى للتعليم العام ، صفوف النقل بالتعليم الفنى ، مدارس التربية الخاصة، مدارس الفصل الواحد.