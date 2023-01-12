هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السياحة" بنسبة 3.9%

كتب هانى الحوتى

تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 0.7%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وهبط قطاعي الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، وخدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 1%، 0.9%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.72%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.