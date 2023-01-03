أسباب تساقط الشعر عند النساء .. أبرزها نقص الفيتامينات والرجيم

كتبت نهير عبد النبى

تساقط الشعر عند النساء من أكثر المشاكل التى تؤثر بشكل كبير على السيدات وعلى حالتهن النفسية ، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic من الممكن ان تعانى أى فتاة من تساقط الشعر ولكن هناك بعض الفئات هى الأكثر شيوعا ل تساقط الشعر وهى:

-النساء الأكبر من 40 عامًا.

-النساء اللواتي أنجبن للتو .

-النساء اللواتي خضعن للعلاج الكيميائي والذين تأثروا بالأدوية الأخرى.

-النساء اللواتي غالبًا ما يكون لديهن تسريحات الشعر التي تسحب الشعر (مثل ذيل الحصان الضيق أو الضفائر المشدودة) أو يستخدمن مواد كيميائية قاسية على شعرهن.

-النساء في سن اليأس.

ما هي الأسباب الشائعة لتساقط الشعر عند النساء

أسلوب الشعر: يمكن أن يتسبب أسلوب شعرك في تساقط الشعر عندما يتم ترتيب شعرك بطرق تشد جذورك ، مثل ذيل الحصان المشدود أو الضفائر أو صفوف الذرة. هذا النوع من تساقط الشعر يسمى ثعلبة الشد في حالة تلف بصيلات الشعر ، يمكن أن يكون التساقط دائمًا.

-نقص فيتامين.

-الرجيم (فقدان الوزن السريع).

-الأنظمة الغذائية التقييدية.

-زيادة شعر فروة الرأس المعالج (التقصف).

ما الذي يسبب تساقط الشعر في طور التنامي؟

المواد السامة ، بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وبعض الأدوية. هذه تسبب تساقط الشعر المفاجئ الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في جسمك، ويحدث للشعر في مرحلة النمو في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون هذا النوع من تساقط الشعر دائمًا في حالة تلف بصيلات شعرك.

ما الذي يسبب تساقط الشعر الكربي؟

-إجهاد جسدي شديد أو صدمة لجسمك: هذا يسبب تساقط الشعر بشكل مؤقت تشمل هذه الفئة أحداثًا مثل فقدان الكثير من الوزن والجراحة وفقر الدم والمرض وإنجاب طفل.

-الضغط العاطفي الشديد: المرض العقلي ، وفاة شخص عزيز ، إلخ.

-شذوذ في الغدة الدرقية.

-الأدوية والمكملات: أدوية ضغط الدم وأدوية النقرس والجرعات العالية من فيتامين أ.

-التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل أو انقطاع الطمث أو حبوب منع الحمل.

ما الذي يسبب تساقط الشعر الأنثوي FPHL؟

-الجينات: يمكن أن تسبب جينات عائلتك ترقق الشعر على طول الجزء العلوي من رأسك.

-الشيخوخة: يتغير الهرمون مع تقدمك في العمر يمكن أن يسبب الصلع.

-انقطاع الطمث: غالبًا ما يزداد هذا النوع من تساقط الشعر سوءًا عند فقدان الإستروجين أثناء انقطاع الطمث .