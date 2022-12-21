زيوت أساسية لوقف تساقط الشعر وتعزيز نموه

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تساهم عوامل عديدة فى تساقط الشعر ، بما فى ذلك العوامل الوراثية والمشكلات الهرمونية والالتهابات الفطرية والتوتر ونقص التغذية، لكن يمكن محاربة تساقط الشعر باستخدام الزيوت لإعادة نمو الشعر، بحسب موقع "Health".



فوائد الزيوت للشعر

تساعد زيوت الشعر فى تنشيط الدورة الدموية فى فروة الرأس ما يعزز نمو الشعر، وفى حين أن هذه هى فوائد تدليك فروة رأسك، يجب أن تكون حريصًا للغاية أثناء اختيار الزيت لتعزيز نمو الشعر.

يضمن زيت الشعر المناسب أن تظل خصلات الشعر رطبة ويتم الاحتفاظ بالرطوبة فيها، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد فى الوقاية من مشاكل الشعر حتى ينمو لفترة أطول.

أهم 5 زيوت لإعادة نمو الشعر

1. زيت الخروع

غنى بالأحماض الدهنية وحمض اللينولينيك وحمض الأوليك، بالإضافة إلى فيتامين E والمعادن، ويعمل زيت الخروع كمعجزة لمنع جفاف الشعر وتحفيز نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر كثافة، بالإضافة إلى ذلك فهو يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتى تحارب مشاكل فروة الرأس الجافة والقشرية وغيرها.

استخدمه مع زيت السمسم قم بتدفئة الزيوت قليلاً قبل وضعها على فروة رأسك وشعرك.

2. زيت الزيتون

زيت الزيتون غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على حماية وترطيب الشعر، علاوة على ذلك فإنه يقلل من إنتاج هرمون DHT (ديهدروتستيرون)، وهو الهرمون الذى يسبب تساقط الشعر.

الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون يحمى الشعر من أضرار الحرارة ويعزز الكيراتين الطبيعى للشعر، استخدم زيت الزيتون الدافئ قليلاً لتدليك فروة الرأس.

3. زيت إكليل الجبل

زيت إكليل الجبل له نفس الفاعلية مثل المينوكسيديل، وهى مادة يمكن أن تعزز نمو الشعر وتوقف المزيد من الصلع.

العناصر الأساسية فى الزيت تمنع بصيلات الشعر من الموت، بالإضافة إلى ذلك يوقف تساقط الشعر المبكر ويغذى البصيلات لوقف شيب الشعر المبكر، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات يمكنها عكس تساقط الشعر، ضعي بضع قطرات من هذا الزيت في زيت جوز الهند على فروة رأسك وقومي بالتدليك.

4. زيت الزعتر

يمكن السيطرة على حالة تساقط الشعر داء الثعلبة بنجاح باستخدام زيت الزعتر، حيث إن مضادات الأكسدة والفلافونويد الموجودة فى الزعتر تمنع قشرة الرأس والحكة والتهابات فروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك فهو يحافظ على صحة الشعر ويحفز نمو الشعر، ضع بضع قطرات من أي زيت ناقل على شعرك وفروة رأسك بعد مزجهما.

5. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غنى بالخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات للسيطرة على جميع مشاكل شعرك.

كما أنه يمنح شعرك التغذية المناسبة ويرطب فروة رأسك وشعرك بعمق، يمكن للتدليك المنتظم بزيت جوز الهند أن يحسن الدورة الدموية ويمنع تساقط الشعر.