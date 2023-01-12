محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة بعد إقرارها بسبب الأمطار

تم تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي "الرياضيات والمهارات المهنية ) يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري في تمام العاشرة صباحًـا ، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي عام امتحان الجبر والتربية الفنية يوم الإثنين 16 يناير من الثامنة صباحًـا ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي مهني امتحان الرياضيات والتربية الدينية يوم 16 يناير في الثامنة صباحًـا.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد اعلن تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة ، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.