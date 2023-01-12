اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة بعد إقرارها بسبب الأمطار

الخميس، 12 يناير 2023 05:18 م
محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد الامتحانات الجديدة بعد إقرارها بسبب الأمطار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد الامتحانات الجديدة التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، وذلك عقب قرار المحافظ بتعطيل الإمتحانات اليوم الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم. وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. 

تم تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي "الرياضيات والمهارات المهنية ) يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري في تمام العاشرة صباحًـا ، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي عام امتحان الجبر والتربية الفنية يوم الإثنين 16 يناير من الثامنة صباحًـا ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي مهني امتحان الرياضيات والتربية الدينية يوم 16 يناير في الثامنة صباحًـا.
 
وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد اعلن تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة ، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.
 
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
 وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
 
 
 
 

 


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