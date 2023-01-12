اليوم السابع
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القوى العاملة: 130 فرصة عمل جديدة فى الإسكندرية برواتب تصل لـ3500 جنيه

الخميس، 12 يناير 2023 01:01 م
القوى العاملة: 130 فرصة عمل جديدة فى الإسكندرية برواتب تصل لـ3500 جنيه وزارة القوى العاملة -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 130 فرصة عمل للشباب من الذكور فقط، بإحدى شركات تصنيع البلاستيك والأكريليك، فى إطار التعاون بين المديرية والشركة بقطاع التشغيل والتدريب، وذلك للحاصلين على مؤهل عالى أو متوسط أو بدون، والسن حتى 35 سنة على مجموعة من التخصصات والوظائف داخل الشركة.

 

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن فرص العمل المقدمة شملت 10 كيميائى، و10 مهندسين، و30 فنى تشغيل، و60 عامل إنتاح، و20 عامل خدمات، مع توفير تأمين صحى واجتماعى للعمال من الذكور فقط ومرتبات تصل لـ3500 جنيه.

 

وأضاف مدير المديرية أن على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف التوجه لإدارة بحوث العمالة بديوان المديرية، وعنوانها خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى المتفرع من شارع مصطفى كامل بسموحة.

 

وكانت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، قد كشفت عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

 

وأوضحت أن الوظائف الخالية تشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى (outdoor )، كما تشترط على المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل عالى أو فوق المتوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها، منوهة إلى أن على الراغبات فى التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8.


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