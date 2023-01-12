لماذا تتغير شهيتك باستمرار وكيف تتحكم فيها؟

كتبت نهير عبد النبى

الزيادة أو النقصان في شهيتك هي استجابة جسمك للطريقة التي تعيش بها حياتك - ما هي الأطعمة التي تتناولها ومستوى التوتر لديك؟ ومزاجك وكيف أنت نشط؟ كما يمكن أن تتحكم عواطفك في شهيتك

وحسب ما ذكره موقع health فإن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على شهيتك هى تناول نظام غذائي متوازن، لكن أشياء أخرى يمكن أن تلعب دورًا في مدى شعورك بالجوع ، فيمكن أن تأتي تغيرات الشهية من:

-توقيت نظام غذائي متوازن (أو غير متوازن ).

-مستوى النشاط.

-المرض أو العدوى.

-التوتر والقلق والانفعالات.

-كآبة.

-الأدوية.

-الحيض والحمل.

كيف تدرب شهيتك لتكون أكثر استقرارًا وموثوقية؟

إذا كنت تتناول الكربوهيدرات المكررة ولا تحتوي على ما يكفي من البروتين أو الألياف أو الدهون فإن الكربوهيدرات ستهضم بشكل أسرع، مما يجعلك تشعر بالجوع في كثير من الأحيان.

انتبه لعاداتك الغذائية وعدد المرات التي تشعر فيها بالجوع حقًا قد تلاحظ أنه في الأيام التي يكون فيها نظامك الغذائي أفضل ، فإنك تشعر بالشبع لفترة أطول عادة ما يكون هناك ارتباط بين ما تأكله وشهيتك.

لمنع تغيرات الشهية المزعجة، ركز على تناول وجبات ووجبات خفيفة متوازنة.

يقول باتون ، انتبه أيضًا إلى التوقيت إذا كنت تقضي فترات طويلة دون تناول الطعام ، فحين تشعر بالجوع قد تكون جائعًا وعندما تتضور جوعًا ، هناك فرصة أكبر لتناول الطعام.

ترتبط تغييرات الشهية أيضًا بمستوى نشاطك إذا كنت نشيطًا للغاية (ربما ذهبت في نزهة أطول من المعتاد بالأمس) أو حتى إذا كنت تتدرب لسباق الماراثون ، فقد تجد نفسك أكثر جوعًا من المعتاد.

يمكن أن يؤدي الاكتئاب والتوتر والقلق إلى تغيرات في الشهية إذا كنت تعاني من حالة صحية عقلية أو حتى اضطراب في الأكل ، فمن المهم طلب المساعدة وإيجاد طرق للتغلب عليها."

عندما يكون الأمر أكثر من مجرد جوع جسدي (أو نقص فيه)

إذا كانت شهيتك تتغير باستمرار وبدأت تتداخل مع حياتك مثل التسبب في خسارة كبيرة في الوزن أو زيادة الوزن أو الإرهاق ، فاستشر طبيبك أو اختصاصي التغذية.

وأيضًا إذا وجدت نفسك مهووسًا بالطعام ، ففكر باستمرار فيما ستحصل عليه بعد ذلك أو إذا كنت قد طورت عادات غذائية صارمة للغاية - فمن الأفضل مراجعة طبيبك.

في نهاية اليوم ، يعد الطعام جزءًا ضروريًا من عيش حياة صحية وتلعب شهيتك دورًا كبيرًا في ذلك إن وجود علاقة غريبة مع نظامك الغذائي وتغذيتك يمكن أن يسبب مشاكل ليس فقط جسديًا ، ولكن أيضًا عاطفياً وعقليًا يعد تعلم كيفية التعامل مع مشاعرك والتوتر والمزاج ركيزة مهمة من أركان العافية.