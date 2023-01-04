تجارب لإيجاد دواء يخفض الوزن بتنشيط الهرمون المسئول عن التحكم فى الشهية

كتبت أمل علام

قام باحثون في كلية بايلور للطب، ومستشفى Xiangya بجامعة سنترال جنوب الصين، ومركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، بإجراء تجارب في كيفية تنشيط هرمون اللبتين، المسئول عن التحكم في الشهية من خلال العمل على نماذج الفئران، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وقال الموقع، اكتشف الفريق أن البروتين المسمى Grb10 يعزز نشاط اللبتين في المخ، مما يفتح إمكانية تطوير مناهج جديدة قائمة على هذا البروتينGrb10 لعلاج السمنة، وذلك وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Metabolism

وأضاف الموقع، إن إحدى الطرق التي يتحكم بها الجسم في وزنه هي اللبتين، الذي تنتجه الأنسجة الدهنية، كلما زاد عدد الأنسجة الدهنية في الجسم، زاد إنتاج اللبتين، ينتقل اللبتين إلى الدماغ، حيث يُعلم الخلايا العصبية المتخصصة بكمية الدهون المخزنة في الجسم، تخبر الكميات الكبيرة من اللبتين الدماغ بوجود مخزون كبير للدهون، واستجابة لذلك، يتسبب الدماغ في سلوكيات تثبط الشهية وتزيد من استخدام الطاقة، مما يؤدي إلى تقليل الأنسجة الدهنية وفقدان الوزن، عندما يعمل كل شيء بشكل جيد، تؤدي حلقة التغذية الراجعة التي تتم بوساطة اللبتين بين الأنسجة الدهنية والدماغ إلى الحفاظ على وزن صحي مستدام للجسم .



ايجاد علاج للسمنة وخفض الوزن

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يمثل الحفاظ على وزن صحي للجسم تحديًا، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"CDC"، بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فما فوق، فإن انتشار السمنة هو 42% في الولايات المتحدة، وترتبط السمنة، بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان، وهى الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة التي يمكن الوقاية منها.

قال المؤلف المشارك المشارك الدكتور يونج شو، أستاذ طب الأطفال - التغذية والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في بايلور: "إن قدرة اللبتين على منع الزيادة المفرطة في وزن الجسم عن طريق تثبيط الشهية وتعزيز إنفاق الطاقة في الوقت نفسه جعلته نهجًا علاجيًا واعدًا لعلاج السمنة، موضحا إنه لسوء الحظ، غالبًا ما تبين أن استراتيجيات مكملات اللبتين غير فعالة في معظم حالات السمنة التي يسببها النظام الغذائي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تطور مقاومة اللبتين، وهي حالة يظل فيها مستوى اللبتين المنتشر مرتفعًا ويفشل في كبح تناول الطعام وزيادة وزن الجسم .



التحكم فى الشهية

في الدراسة الحالية، بحث شو وزملاؤه عن جزيئات تنظم نشاط اللبتين ويمكن استخدامها للتغلب على مقاومة اللبتين، اكتشف الفريق أن البروتين Grb10 هو منظم جديد لنشاط اللبتين.

قال شو: "وجدنا أن بروتين Grb10 يعزز نشاط اللبتين، "إحدى سمات Grb10 التي تفصلها عن منظمات اللبتين المكتشفة سابقًا هي طريقة عملها، يرتبط Grb10 مباشرة بمستقبلات اللبتين على الخلايا العصبية، مكونًا مركبًا، يعزز الارتباط إشارات اللبتين ويساعد على تقليل تناول الطعام وزيادة إنفاق الطاقة.

وأكد الموقع، إنه بعد القضاء على بروتين Grb10 في الخلايا العصبية المستجيبة لللبتين في دماغ الفئران، أكلت الحيوانات أكثر أو قللت من إنفاق الطاقة واكتسبت وزنًا، من ناحية أخرى، كان لزيادة Grb10 آثار مفيدة - فقد ساعدت الحيوانات على تقليل تناول الطعام وزيادة إنفاق الطاقة وفقدان الوزن.

وأكد شو: "تشير هذه النتائج إلى أن تعزيز نشاط Grb10 قد يوفر وسيلة لزيادة إشارات اللبتين والمساعدة في إنقاص الوزن "، "تدعم النتائج التي توصلنا إليها مزيدًا من التحقيقات في إمكانية تطوير علاج للسمنة يعتمد على بروتين" Grb10"، للمضي قدمًا، يهتم الفريق بمزيد من التجارب حول آلية عمل بروتين Grb10 فى المخ، موضحا، إنه "يمكن للبتين أيضا أن ينظم المزاج والحالات العاطفية الأخرى".