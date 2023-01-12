فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة اليوم الخميس، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وكشف بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن فيلات مجاويش، وخدمات منطقة الانتر، ومنطقة مبارك 6، والفراعين، وذلك غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا.



كما أعلن مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر، يوم السبت المقبل أيضا للصيانة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.