فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة فى الغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة اليوم الخميس، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
وكشف بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن فيلات مجاويش، وخدمات منطقة الانتر، ومنطقة مبارك 6، والفراعين، وذلك غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا.
كما أعلن مركز عمليات المحافظة أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الكوثر، يوم السبت المقبل أيضا للصيانة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.
فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة فى الغردقةالخميس، 12 يناير 2023 09:00 ص
مشاركة
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق المتفرقة بمدينة الغردقة اليوم الخميس، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
الموضوعات المتعلقة
قطع الكهرباء 5 ساعات عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف اليومالسبت، 17 ديسمبر 2022 06:00 ص
قطع الكهرباء عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف السبت المقبلالخميس، 15 ديسمبر 2022 03:15 م
قطع الكهرباء 4 ساعات بمدينة السنبلاوين غدا السبت لأعمال صيانة بالمحولاتالجمعة، 18 نوفمبر 2022 02:00 ص
قطع الكهرباء 4 ساعات بعض مناطق مدينة بنى سويف للصيانة اليومالخميس، 17 نوفمبر 2022 08:00 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة