علاج جديد واعد لسرطان البنكرياس.. مزيج من العلاج المناعي الثلاثي

كتبت إيناس البنا

يعد سرطان البنكرياس أحد الأسباب العشرة الأولى لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم ، حيث يحتل المرتبة السابعة.يُحسب أن معدلات الإصابة بهذا النوع من السرطان تزداد بحوالي 1 % كل عام منذ عام 2000، تم تحديد التدخين والسكري وزيادة الوزن أو السمنة والتهاب البنكرياس المزمن والتاريخ العائلي لسرطان البنكرياس وبعض المتلازمات الوراثية على أنها مخاطر رئيسية عوامل الإصابة بسرطان البنكرياس.

في كثير من الأحيان، لا يعاني المرضى من أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وبالتالي يتم تشخيص معظم الحالات في مرحلة متقدمة عندما تكون في الغالب غير قابلة للشفاء، ومع ذلك ، يمكن علاج سرطان البنكرياس، إذا تم اكتشافه مبكرًا جدًا، تشمل خيارات العلاج الحالية لهذا النوع من السرطان الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الموجه.

وفقا لموقع " timesnownews" اكتشف باحثون في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس خيارات علاجية أخرى محتملة لسرطان البنكرياس ، تسمى مزيج العلاج المناعي، وهم متفائلون بإمكانية استخدام هذه التركيبة الجديدة من العلاج المناعي في علاج السرطانات الأخرى غير المولدة للمناعة أيضًا.

مزيج العلاج المناعي الثلاثي لسرطان البنكرياس

أدى العلاج المركب الثلاثي، الذى يستهدف بروتينات نقاط التفتيش المناعية 41BB و LAG3 و CXCR2، إلى تقليل الورم الكامل وتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام في 90 % من النماذج قبل السريرية لسرطان البنكرياس. يتم التعبير عن 41BB و LAG في الخلايا التائية المستنفدة ، ويتم التعبير عن CXCR2 في الخلايا المثبطة المشتقة من النخاع الشوكي (MDSCs). تم الإبلاغ عن نتائج الدراسة في Nature Cancer.

من المعروف أن سرطان البنكرياس محصن من مثبطات نقطة التفتيش المناعية المضادة لـ PD-1 و CTLA-4 شائعة الاستخدام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الظروف المثبطة للمناعة في البيئة المكروية المناعية للورم (TIME). قال المؤلفون إن مجموعة العلاج المناعي الجديدة يمكنها إعادة برمجة TIME بنجاح وتحسين الاستجابات المضادة للورم بشكل ملحوظ.

وأشار الباحثون إلى أن عوامل العلاج المناعي التي استخدموها تخضع حاليًا لتجارب سريرية كعلاجات أحادية، هذا يعني أنه قد يتم ترجمة المجموعة الثلاثية قريبًا إلى دراسات إكلينيكية.

علامات وأعراض سرطان البنكرياس يجب الانتباه لها

في معظم حالات سرطان البنكرياس ، تظهر الأعراض فقط عندما ينتشر السرطان خارج البنكرياس. تشمل الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس اليرقان (اصفرار العينين أو الجلد) وآلام البطن وآلام الظهر والانتفاخ والغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

في بعض الأحيان، يمكن الخلط بين أعراض سرطان البنكرياس وأعراض التهابات الجهاز الهضمي الأخرى، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من المرضى يتجاهلون هذه الأعراض.

بعض الحقائق عن سرطان البنكرياس

اقترحت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يكتسبون وزنًا زائدًا أو يصابون بالسمنة قبل سن الخمسين هم أكثر عرضة للوفاة من سرطان البنكرياس.

وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة UEG Journal أن فقدان الوزن أو جراحة السمنة مرتبطة بانخفاض كبير في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى مرضى السكري الذين يعانون من السمنة المفرطة.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمقدار الضعف مقارنة بغير المدخنين، يُعتقد أن تدخين السجائر مسؤول عن حوالي 25 % من سرطانات البنكرياس.

للأسف ، لا يمكن منع معظم سرطانات البنكرياس، ولا يمكننا التحكم في عوامل الخطر مثل العمر والجنس والعرق والتاريخ العائلي، ولكن يمكن للمرء أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض إلى مستوى معين من خلال الحفاظ على وزن صحي ، وعدم التدخين.