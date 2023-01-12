عضو بالصناعات الهندسية: مبادرة دعم الصناعة بـ150 مليار تدعم زيادة الإنتاج

كتب - إسلام سعيد

أكدت المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية ، أن طرح مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب 150 مليار جنيها بفائدة 5 سنوات يدعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في اسعار الفائدة.

وأكد في تصريحات خاصة، ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الصناعات الهندسية بالمرتبة الرابعة من حيث القطاعات المصدرة

وشدد على أن طرح مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير والتصنيع في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، وطرح هذه المبادرات للنقاش

وثمن عضو الصناعات الهندسية جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، وزيادة نسبة المكونات المحلية في التصنيع وتسهيل حصول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستندات والأوراق اللازمة للدخول للقطاع الرسمي.