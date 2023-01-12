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ضيف النجار: الشهر العقاري استبدل وسائله البدائية بأخرى تكنولوجية متطورة لتقديم الخدمات

الخميس، 12 يناير 2023 11:44 م
ضيف النجار: الشهر العقاري استبدل وسائله البدائية بأخرى تكنولوجية متطورة لتقديم الخدمات مداخلة الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري
ماجد تمراز

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قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، إنه تم الإعلان عن جميع فروع الشهر العقاري التي تعمل في الفترة المسائية في خدمة جميع المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة بمثابة تحد مهم في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "فتح أفرع جديدة للشهر العقاري يتم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك متابعة لحظية من وزير العدل لهذا الأمر، وهناك خدمات تقدم لكبار السن، والشهر العقاري متعلق بالعديد من الأمور الخاصة بالمواطن"

وتابع: "كانت في البداية هناك وسيلة وحيدة للحصول على خدمات الشهر العقاري، فكان المواطن يتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري وينتظر في طوابير أو لساعات طويلة للغاية ويتم التعامل بالدفاتر، ولكن اليوم بعد توجيهات الرئيس السيسي، ووزير العدل، حدثت طفرة في البنية التحتية التكنولوجية والبشرية في الشهر العقاري".

وقال: "تلك الطفرة شهدت خدمات الرقمنة والتحول الرقمي، وهناك 6 و 7 وسائل جديدة جعلت المواطن أمام وسائل للحصول على الخدمة من منزله ويذهب فقط للشهر العقاري للتوقيع، حيث يمكن أن يتقدم على تطبيق مصر الرقمية والتعامل والحصول على الخدمة من خلالها، وهي مكتب شهر عقار متنقل".

وأضاف: "اليوم نستبدل الوسيلة الواحدة التي كانت موجودة للحصول على الخدمة مقابل وسائل أخرى كثيرة وسهلة وتوفر الخدمة على أكمل وجه للمواطن".


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نادى الشهر العقارى

مصر الرقمية



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