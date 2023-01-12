صعود بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع باستثناء الكويت وقطر

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.52% خاسرًا 284.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10990.21 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.19% رابحًا 126.73 نقطة ليغلق عند مستوى 10744.22 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.72% رابحًا 136.99 نقطة ليغلق عند مستوى 19232.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.4 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.64%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.93%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.83%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، فيما تراجعت قطاعات الاستثمار والتمويل، وتجزئة السلع الكمالية، والرعاية الصحية، والأدوية بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.4%، 0.34%، على التوالي.

وقفز 119 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ساكو" بنسبة 4.51%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 4.17%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 3.95%، وتراجع 87 سهمًا على رأسها سهم "عطاء" بنسبة 2.95%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 2.37%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 694.2 مليون سعودي.

بورصة دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.47% رابحًا 15.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3313.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.8 مليون سهم محققة ما قيمته 209.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 6049 صفقة لعدد 40 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.9%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الخدمات، والمرافق العامة بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%.

وزاد 17 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.28%، ثم سهم شركة سالك بنسبة 3.07%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 9.02%، ثم سهم شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.71%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.1 مليون ورقة بقيمة 49.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.133% رابحًا 13.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10089.65 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.550 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 228.5 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 18146 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.04%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية، والتقديري للمستهلك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.85%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10.8%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز تركيا شريعة المتداول" بنسبة 6.02%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 4.52%، ثم سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 3.45%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 236.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحًا 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1890.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 327.5 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 6.12% مدفوعًا بصعود شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.11%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.72%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.99% بضغوط هبوط سهمي بيت التمويل الكويتي، ومجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.14%، 0.8%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.34% خاسرًا 96.99 نقطة ليغلق عند مستوى 7131.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% خاسرًا 126.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7895.29 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% خاسرًا 24.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.39 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسرًا 29.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 175 مليون سهم بقيمة 64.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14063 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.94%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 0.91%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية، والتأمين بنسبة 0.16%، 0.03%، على التوالي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.52% خاسرًا 284.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10990.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.3 مليون سهم بقيمة 606.1 مليون ريال عبر تنفيذ 24613 صفقة، وتراجع 45 سهمًا، وارتفعت 3 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.66%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.94%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.32%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%.