قطر تقود هبوط بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.32% خاسرًا 150.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11274.74 نقطة باستثناء ارتفاع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.07% رابحًا 1.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1890.41 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% خاسرًا 16.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10617.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% خاسرًا 111.74 نقطة ليغلق عند مستوى 19095.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 213.7 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الاتصالات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.19%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.51%، 0.49%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية، والرعاية الصحية بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.02%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والإعلام والترفيه بنسبة 1.9%، 1.85%، على التوالي.

وقفز 114 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 6.82%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 6.49%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 5.07%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 3.26%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 2.90%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم "شمس" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 408.5 مليون سعودي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.32% خاسرًا 150.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11274.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.8 مليون سهم بقيمة 570 مليون ريال عبر تنفيذ 19227 صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 13 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.41%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.81%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.69%.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسرًا 15.97 نقطة ليغلق عند مستوى 3297.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.3 مليون سهم محققة ما قيمته 262.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6227 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، فيما ارتفعت قطاعات الصناعة، والخدمات المالية، والمرافق العامة، بنسبة 0.42%، 0.38%، 0.28%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة سالك بنسبة 2.76%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.60%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.33%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 56.4 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.737% خاسرًا 74.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10076.23 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.548 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 229.4 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 15834 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.42%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية، والتقديري للمستهلك بنسبة 1.27%، 0.98%، على التوالي.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 12.02%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10.75%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.8%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.03%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 232.7 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحًا 2.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7228.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسرًا 18.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8021.46 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.07% رابحًا 59.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5612.47 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5730.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 167.7 مليون سهم بقيمة 45.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10143 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، يليه قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والصناعة، والبنوك، والتأمين بنسبة 0.64%، 0.45%، 0.23%، 0.04%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% رابحًا 1.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1890.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 784.5 ألف سهم بقيمة 175.4 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 7.6% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.54%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 6.08% مدفوعًا بصعود أسهم بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.33%، 0.48%، 0.4%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.72%.