اليوم السابع
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جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل إنجاز وحسم للشكاوى الحكومية خلال 2022 بمعدل 99%‎‎

الخميس، 12 يناير 2023 03:17 م
جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل إنجاز وحسم للشكاوى الحكومية خلال 2022 بمعدل 99%‎‎ جامعة المنصورة
الدقهلية _محمد الحبشي 

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حققت جامعة المنصورة أعلي معدل إنجاز وحسم من خلال تلقي الشكاوي للموسسات الحكومية، وذلك فى سرعة الإستجابة والتعامل السريع.
 
واستعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2022.
 
وأفاد التقرير بأن جامعة المنصورة، قد حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2022 وعددها 1493 شكوى بمعدل انجاز 99%
 
وأشاد الدكتور شريف خاطر بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة عدد 130 استغاثة طبية، من غرف العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع وجراحات الأورام، وكذلك اجراء جراحة السمنة المفرطة لإنقاذ حياة مواطنة علي نفقة الجامعة وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن.
 
 

 


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