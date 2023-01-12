انتهاء إنشاء 7 مجمعات خدمية زراعية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المحاسب خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بحافظة القليوبية، الانتهاء من 7 مشروعات فى قطاع المجمعات الخدمية الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بسنبة 100%، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بقرى مركز شبين القناطر، حيث يحتوى المجمع على "جمعية زراعية ومكتب إرشاد، ووحدة بيطرية، ومجمع ألبان".

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أن الجهة المشرفة على المشروعات هى جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه ويوجد مجمع اللبان بمجمع الوحدة المحلية بالأحراز بنسبة 100%، وجارى العمل بـ2 مجمع خدمى زراعى بنسبة تنفيذ 95%، إنشاء جديد.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمى بالوحدة المحلية بكفر شبين، والذى سيخدم 78411 نسمة، وكذلك مشروع بالوحدة المحلية بطحانوب، والذى سيخدم 68999 نسمة، ومشروع بالوحدة المحلية بنوى، والذى سيخدم 66328 نسمة، ومشروع بالوحدة المحلية بالمريج، والذى سيخدم 57360 نسمة، ومشروع بالوحدة المحلية بمنشأة الكرام، والذى سيخدم 55154 نسمة.

وتابع، أنه تم الانتهاء من مشروع بالوحدة المحلية بالأحراز، والذى سيخدم 49118 نسمة، ومشروع بالوحدة المحلية بطحوريا، والذى سيخدم 54002 نسمة، ومشروع بالوحدة المحلية بالقشيش، والذى سيخدم 21556 نسمة، ومشروع بالوحدة المحلية بالجعافرة، والذى سيخدم 36092 نسمة.