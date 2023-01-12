السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية ، بمحافظة الفيوم ، من السيطرة علي حريق، شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بقرية ترسا بمركز سنورس ، دون وقوع إصابات، وتحرر محصر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا ، بنشوب حريق ، بمنزل مكون 3 طوابق بقرية ترسا بمركز سنورس ، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحريق ، وتبين أن الحريق شب بالطابق الثالث، وتم السيطرة علي الحريق ، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان مسشفي الفيوم العام استقبل مواطن ، مصاب بجرح قطعي وكدمات، وتبين أنه أصيب إثر نشوب مشاجرة ، بينه وبين آخرين بعزبة محجوب ابو السعود، بمركز الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان مستشفي طامية المركزي ، بمحافظة الفيوم، إستقبل جثتين هامدتين، لكلا من محمد ف ع 33 سنة، من محافظة المنوفية، وأشرف ج ع 35 سنة من محافظة الشرقية، وتبين أنهما لقيا مصرعهما، إثر وقوع حادث ، إنقلاب جرار زراعي، بعد الطريق الإقليمي ب3 كيلو باتجاه القاهرة ، في نطاق محافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



