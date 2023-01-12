وأضاف عانود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس، أن الجيش الصومالي نفذ عمليات أمنية واستطاع السيطرة على المنطقة التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى، وأن العمليات ضد العدو ستستمر حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق التي يتواجدون فيها.

وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية، في جلسة لها اليوم، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على "شريف محمد" والذي كان ضابطا في القوات المسلحة الصومالية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن هذا الضابط السابق واجه تهما تتعلق بانفجارات أودت بحياة العديد من المدنيين التي وقعت في مقديشو، بالإضافة إلى أن النيابة العامة للقوات المسلحة الصومالية كشفت أن هذا الرجل التحق بمليشيات "الخوارج" وقام في الوقت ذاته بتسهيل التفجيرات التي راح ضحيتها الأبرياء في مقديشو عام 2019.